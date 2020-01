Lavoro: Catalfo, Cassazione conferma che nostra norma su riders va nella giusta direzione

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, sottolinea su Facebook che "la sentenza della Cassazione ci conferma che, con il recente intervento normativo che abbiamo fatto nel decreto Crisi, siamo andati nella giusta direzione. Infatti, la sentenza stessa sancisce le tutele del lavoro subordinato per i riders inquadrandoli come collaboratori coordinati e continuativi eterorganizzati. La nostra norma, così come stabilito dalla Cassazione - prosegue l'esponente dell'esecutivo - garantisce ai ciclofattorini tutte le tutele del lavoratore dipendente: dalle ferie alla malattia alla maternità. Un ulteriore passo avanti per il diritto del lavoro e, soprattutto, per i lavoratori". (Rin)