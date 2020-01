Usa: sondaggio "Wp-Abc", Trump risale al 44 per cento complice economia forte

- L'ultimo sondaggio Washington Post-Abc News fotografa il più alto consenso nei confronti del presidente Donald Trump da quando ha assunto l'incarico, un apprezzamento legato all'approvazione da parte della maggioranza degli intervistati della sua politica economica, anche se gli americani rimangono profondamente divisi sul fatto che il Senato debba rimuoverlo dalla Casa Bianca. Il sondaggio post-Abc, spiega il "Washington Post", rileva che il 44 percento degli statunitensi approva l'operato complessivo di Trump contro il 51 per cento che si dice invece insoddisfatto. Mentre le opinioni su Trump rimangono negative, la valutazione complessiva è notevolmente migliorata dal 38 per cento registrato a fine ottobre. (segue) (Was)