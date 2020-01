Usa: impeachment, Democratici puntano ora su "ostruzione al Congresso"

- E' in corso nell'Aula del Senato degli Stati Uniti il procedimento di impeachment nei confronti del presidente Donald Trump con i "manager" della Camera dei rappresentanti che stanno completando le loro dichiarazioni a favore della messa in stato di accusa e puntano a concentrarsi sul secondo articolo di impeachment, l'ostruzione al Congresso. Il quarto giorno del procedimento andrà avanti fino a quando i Democratici non avranno concluso le loro dichiarazioni o non avranno raggiunto il termine delle 24 ore loro assegnate. I Democratici della Camera hanno oggi un'ultima possibilità per convincere i Repubblicani del Senato ad acconsentire ad includere testimoni e documenti aggiuntivi. (segue) (Was)