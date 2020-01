Usa: impeachment, Democratici puntano ora su "ostruzione al Congresso" (2)

- Intanto, riferisce il "New York Times", si manifestano evidenti di stanchezza tra i senatori che hanno già ascoltato quasi 16 ore di dichiarazioni. Alcuni sono sembrati irrequieti e hanno lasciato i banchi o hanno parlato tra di loro non ascoltando quanto veniva pronunciato, ma tutti hanno fino ad ora rispettato le regole del procedimento. Domani, sabato 25 gennaio, secondo il calendario stabilito, gli avvocati difensori di Trump avranno diritto di replica. (Was)