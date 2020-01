Italia-Iraq: Conte a Salih, pronti a sostegno per stabilità area e lotta al terrorismo (2)

- Domani mattina, Salih è atteso invece in Vaticano dove avrà un'udienza con papa Francesco. La visita di Salih avviene in un momento di forti pressioni sul presidente iracheno, chiamato a nominare un nuovo capo del governo in sostituzione del dimissionario Mahdi, mentre sul terreno proseguono le proteste e gli scontri che dallo scorso ottobre hanno provocato oltre 500 morti. Sul tavolo di Salih anche il dossier legato all'espulsione delle forze militari straniere dal territorio iracheno, richiesta appunto dalla Camera dei rappresentanti di Baghdad in risposta al raid con cui gli Stati Uniti il 3 gennaio avevano ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani e il capo delle Brigate Hezbollah Abu Mahdi al Muhandis. (Rin)