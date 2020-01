Italia-Iraq: Conte a Salih, amicizia tra i due Paesi, sostegno a Bagdad in rispetto sovranità irachena

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha oggi incontrato il presidente della Repubblica dell'Iraq, Barham Salih. Al centro dei colloqui, riferisce una nota di palazzo Chigi, la stabilità regionale e le relazioni bilaterali. Riprendendo la lunga conversazione telefonica di pochi giorni fa, è stata ribadita la vicinanza e l'amicizia tra i due Paesi in un momento particolarmente sensibile per l'intera regione. Il presidente Conte ha rinnovato la disponibilità dell'Italia a proseguire il proprio impegno a favore dell'Iraq e del contrasto al terrorismo, nel rispetto della sovranità irachena. (Com)