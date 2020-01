Brasile: il governo potrebbe desistere dalla privatizzazione di Eletrobras nel 2020

- Il governo brasiliano potrebbe desistere dalla privatizzazione della compagnia elettrica statale Eletrobras nel 2020 e congelare le entrate previste dalla cessione già inserite nel bilancio di previsione approvato alla fine dello scorso anno. Lo ha reso noto il sottosegretario al Tesoro del ministero dell'Economia Mansueto Almeida. L'operazione potrebbe venir congelata a causa delle incertezze politiche sulla cessione e per i ritardi per ottenere l'approvazione alla vendita da parte del Parlamento, così come stabilito dalla Corte suprema. "Se non ci saranno evoluzioni all'inizio dell'anno, dovremo tagliare dal budget statale i 16 miliardi di real (3,5 milardi di euro)", ha dichiarato Mansueto. (segue) (Brb)