Brasile: il governo potrebbe desistere dalla privatizzazione di Eletrobras nel 2020 (7)

- La Eletrobras punta a tagliare il più possibile i costi vivi di gestione prima di avviare un complesso processo che mira alla sua privatizzazione. La compagnia è infatti nell'elenco delle società statali che il governo ha già annunciato che intende privatizzare mediante un aumento di capitale e la vendita del controllo azionario. La compagnia elettrica statale brasiliana è in cima alla lista delle società statali brasiliani che saranno privatizzate presentata lo scorso, 21 agosto, dal governo. Quella di Eletrobras e la maggiore privatizzazione annunciata dal governo Bolsonaro, in linea con le promesse fatte in campagna elettorale. Intanto la società ha già venduto le sussidiarie di distribuzione dell'energia nella macroregione settentrionale del Paese: la Ceal nello stato dell'Alagoas, la Ceron in Rondonia, la Amazonas Energia in Amazzonia, la Boa Vista in Roraima, la Eletroacre nell'Acre e la Cepisa nel Piauí. (segue) (Brb)