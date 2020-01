Imprese: fusione tra società di elicotteri è la risposta alla crisi delle perforazioni offshore

- La prevista fusione tra gli operatori di elicotteri Bristow group e Era group segna l'ultima risposta del settore in difficoltà alla domanda in caduta di elicotteri offshore da parte delle compagnie di trivellazioni petrolifere e di gas. Lo riferisce il "Wall Street Journal" che spiega come la fusione darebbe vita al più grande operatore mondiale di elicotteri commerciali con 1,5 miliardi di dollari di fatturato annuo e una flotta di oltre 300 elicotteri. Un tentativo, questo, di meglio posizionare una società più solida nell'ambito di un settore in crisi. (segue) (Was)