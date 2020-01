Imprese: aumento dell'attività commerciale Usa a inizio 2020, Europa anello debole globale

- Migliora l'attività delle imprese statunitensi ad inizio 2020 in contrasto con il peggioramento delle prestazioni economiche in alcune delle altre principali economie del mondo. La società di rilevazione Ihs Markit ha dichiarato oggi, riferisce il "Wall Street Journal", che l'indice che misura l'attività nelle aziende ha registrato un picco da dieci mesi a questa parte pari 53,1 a gennaio, rispetto ai 52,7 di dicembre. Un livello superiore a 50 indica una crescita dell'attività imprenditoriale, uno inferiore segnala invece una contrazione. Per Ihs Markit, il picco è legato alla crescita del settore dei servizi. L'indice per il manifatturiero è invece sceso a 51,7 a gennaio dai 52,4 del mese precedente. (segue) (Was)