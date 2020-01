Imprese: aumento dell'attività commerciale Usa a inizio 2020, Europa anello debole globale (3)

- "Gli Stati Uniti hanno fatto meglio di entrambe le economie da molto tempo e mi aspetto che continuino così", ha dichiarato Stephen Stanley, capo economista di Amherst Pierpont. Tuttavia, "con il crollo delle tensioni commerciali nel 2020, non solo la Cina e le economie statunitensi faranno meglio, ma anche quelle strettamente legate al commercio" come la Germania", ha aggiunto. (Was)