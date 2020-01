Infrastrutture: Messico, il 30 aprile via ai cantieri del "treno Maya" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese dispone già delle risorse finanziarie utili a far partire il progetto, ha rimarcato Lopez Obrador citando, tra le altre cose, il fondo precedentemente destinati alla promozione turistica. Soldi, ha attaccato il capo dello stato, che “finivano in pubblicità sui mezzi di comunicazione”. Nei giorni scorsi, fonti stampa avevano segnalato che il capitale iniziale per i lavori poteva essere alimentato anche dalla riscossione dei debiti che alcune compagnie aeree nazionali e internazionali hanno contratto negli anni con lo stato messicano. (segue) (Mec)