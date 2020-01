Infrastrutture: Messico, il 30 aprile via ai cantieri del "treno Maya" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo già gettato le basi” per far partire i lavori “si apre la convocazione per cinque dei sette segmenti di cui si compone l’infrastruttura. Stiamo per lanciare l’asta definitiva aperta a imprese nazionali e straniere”, ha sottolineato “Amlo”. In precedenza il capo dello stato aveva richiamato le imprese a rispettare i termini delle intese, pena il rischio di una pubblicità negativa: "Ogni settimana effettueremo una revisione dell'opera e l'impresa che non rispetta gli oneri, che non agisce con responsabilità, diventerà famosissima", ha detto Lopez Obrador senza dimenticare che verranno comunque avviate le opportune iniziative legali. "Al tempo stesso, alle imprese che soddisfaranno gli impegni andrà il nostro riconoscimento, e la loro fama sarà mondiale", ha aggiunto il presidente. (segue) (Mec)