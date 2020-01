Difesa: Pentagono, 34 militari feriti dopo gli attacchi missilistici dell'Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Dipartimento della Difesa si impegna a fornire programmi e servizi volti a fornire i migliori risultati possibili per il personale che subisce lesioni", ha dichiarato Hoffman in una conferenza stampa indetta al Pentagono. "Nel corso delle ultime due settimane - ha aggiunto il portavoce - i nostri professionisti medici sul campo in Iraq, Kuwait e Germania hanno profuso uno sforzo costante per curare tutti i militari che necessitavano di assistenza. Desideriamo che tutti stiano bene e ci impegniamo a garantire tutte le cure di cui hanno bisogno per il pieno recupero". Dei 34 feriti, otto militari che erano stati precedentemente trasportati in Germania per cure mediche sono stati riportati negli Stati Uniti, dove saranno ricoverato presso il Walter Reed Military Medical Center o presso le loro basi di origine; nessuno rimarrà in Germania in cura. Un militare che ha ricevuto cure in Kuwait è stato rimesso in servizio in Iraq; gli 16 rimasti in Iraq sono stati tutti rimessi in servizio. (Was)