Regionali: Salvini, se vinciamo in Emilia-Romagna mandiamo a casa Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti

- Il leader della Lega Matteo Salvini, durante il comizio di chiusura a Ravenna a sostegno della candidata del centrodestra per la presidenza dell'Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, ha osservato in vista del voto di dopodomani di portare dalla Regione "gioia, emozione, affetto, bellezza, abbracci e la fiducia, che vale più dei voti, con un impegno ad esserci costantemente anche dopo il voto. Siamo in netto vantaggio e se vinciamo mandiamo a casa Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti". (Rin)