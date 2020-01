Regionali: Zingaretti, non regalate la Calabria a chi odia il Sud

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, nel comizio conclusivo a Reggio Calabria a sostegno del candidato del centrosinistra alla presidenza della Calabria Pippo Callipo, ha lanciato un appello per "votare Callipo per fermare l'invasione della peggiore destra" e per "non regalare la Regione a chi odia il Mezzogiorno: lottate, non potete permetterlo a chi viene qui a fare la spesa per gli interessi della cattiva politica. Questa è la posta in gioco, che deve fare alzare in piedi un popolo, che ha anche idee diverse - ha concluso il leader del Pd - ma non può arretrare di un millimetro sul punto di difendere il proprio orgoglio e la propria dignità. La parola, allora, è speranza". (Rin)