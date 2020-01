Venezuela: Guaidò domani a Madrid, atteso incontro con ministro Esteri Gonzalez Laya

- L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, si recherà domani a Madrid, Spagna, nuova tappa di una missione internazionale disegnata per "aumentare la pressione sulla dittatura di Nicolas Maduro". L'agenda dell'oppositore, in continua definizione, dovrebbe comprendere un incontro con il ministro degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya. L'appuntamento, fissato per le 16, era stato anticipato a inizio settimana e passato successivamente sotto silenzio, probabilmente per una polemica interna alla coalizione di governo divisa tra sostenitori di Guaidò e di Maduro. Guaidò, che non incontrerà il presidente del governo Pedro Sanchez, viene ricevuto dalla titolare degli Esteri a nome di "un esecutivo che lo riconosce come presidente ad interim" del Venezuela, recitano fonti ufficiali ai media locali. (segue) (Brb)