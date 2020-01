Venezuela: Guaidò domani a Madrid, atteso incontro con ministro Esteri Gonzalez Laya (3)

- Numerosi gli appuntamenti sostenuti da Guaidò nel'ambito del tour internazionale organizzato per aumentare la pressione internazionale sul governo Maduro. A Davos, in occasione del World Economic Forum, l'oppositore ha potuto scattare foto e ricevere "appoggio" da una nutrita serie di rappresentanti della politica internazionale. Tra gli altri, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il ministro degli Esteri austriaco Sebastian Kurz, il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. INtervenuto a un panel del Forum, Guaidò ha chiesto ai leader internazionali sostegno contro la “dittatura” di Nicolas Maduro. “Combattiamo contro un’associazione criminale che protegge i gruppi di guerriglieri come l'Esercito di liberazione nazionale e le cellule di Hezbollah. Dal 1999 il Venezuela è stato governato da un modello terribile che ha distrutto la capacità produttiva del paese. Nonostante ciò siamo qui per dirvi che abbiamo la capacità di ricostruire il Venezuela”, ha detto Guaidò parlando al Forum economico mondiale. (segue) (Brb)