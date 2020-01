Traffico Milano: riaperto tratto A4 tra Cormano-Sesto S.G., 3 chilometri coda in diminuzione

- Alle 19:45 circa sull'autostrada A4 Milano-Brescia è stato riaperto il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, in direzione di Torino, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 129, che ha visto il coinvolgimento di tre mezzi pesanti e due furgoni e nel quale due persone sono rimaste ferite. Lo comunica in una nota l'Autostrade per l'Italia. Al momento sul luogo dell'evento si transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 3 chilometri di coda in diminuzione. (Com)