Regionali: Zingaretti, nessuno si sogni di mettere in discussione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continueremo ad essere esigenti sulla qualità del governo. Il rigore sull'esecutivo sarà indispensabile ma nessuno si sogni di mettere in crisi il governo perché due regioni, e non credo sarà così, hanno dei problemi elettorali”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante un collegamento in diretta al Tg La7. “Penso che, se si vince, gli emiliani e i calabresi avranno i migliori presidenti. Sul governo, a prescindere dal risultato, dobbiamo continuare a chiedere con rigore l’efficienza del governo. Ed e utile farlo perché come si vede si cominciano a raccogliere i frutti”, ha aggiunto.(Rer)