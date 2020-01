Libia: Mattarella a Pence, Usa spenda suo peso politico per pace

- Gli Stati uniti d'America spendano il loro peso politico per favorire il processo di pace in Libia. E' quanto auspica il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi ha ricevuto al Quirinale il vicepresidente statunitense Mike Pence. A quanto si apprende, Mattarella ha spiegato che l'Italia riserva grande attenzione alla Libia non solo per motivi economico-commerciali e di sicurezza, ma per il rischio di destabilizzazione dell'intera area limitrofa alla Libia e del Maghreb. Il Capo dello Stato ha quindi rilevato che gli Usa possono mettere in campo il loro peso e prestigio per rendere permanente il cessate il fuoco e consolidare la pace.(Rin)