Regionali: Salvini, per Conte lunedì ci sarà un problema

- "Sento da Conte, Renzi e Zingaretti le stesse cose che dicevano prima del voto in Umbria: anche se perdiamo restiamo attaccati alla poltrona. Io sento una voglia di cambiamento ma non per filosofia, per temi concreti". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista al tgLA7. "Sullo sfondo - ha aggiunto - c'è un governo che a due giorni dal voto tira fuori 3 miliardi ma ne riprende 7 con tasse su porti, cartine per le sigarette e porti. Ma la gente non è stupida. Lunedì per Renzi, Zingaretti e Conte ci sarà un problema". (Rin)