Regionali: Zingaretti, destre non hanno in campo personalità autorevoli

- In Calabria ed Emilia Romagna “si e tolto diritto discutere seriamente di chi potesse essere il migliore presidente. Questo perché le destre non in campo personalità autorevoli e c’è stata un’invasione politica sugli interessi delle persone. Si è parlato di cose che con l’Emilia Romagna e la Calabria non c’entrano niente”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante un collegamento in diretta al Tg La7.(Rer)