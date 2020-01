Cina: Spallanzani, negativo test coronavirus su donna Bari

- Il test per verificare se la paziente in ospedale a Bari fosse stata contagiata dal coronavirus cinese è risultato negativo. A darne notizia il direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, Giuseppe Ippolito (Rer)