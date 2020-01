Brasile: ministro Energia auspica collaborazione con India per rendere l'etanolo una commodity globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Miniere e dell'energia, Bento Albuquerque, ha affermato di confidare in una possibile collaborazione tra Brasile e India per trasformare l'etanolo in una commodity globale. "Il Brasile è il più grande produttore al mondo di etanolo da canna da zucchero. L'India è il maggior produttore mondiale di canna da zucchero e penso che dovremmo e potremmo cooperare in questo settore", ha dichiarato il ministro in un'intervista all'emittente "Tv Brasil" a margine di un seminario sulle opportunità commerciali tra i due paesi nei settori dell'energia e delle miniere, a Nuova Delhi, in India. Il ministro Albuquerque fa parte della comitiva di governo a seguito del presidente Bolsonaro, in visita di stato nel paese asiatico. "Una cooperazione in questo ambito, porterebbe allo sviluppo di tecnologie e lo scopo di ciò andrà a beneficio di tutti con l'etanolo, biocarburante, diventando una commodity internazionale", ha aggiunto. (segue) (Brb)