Brasile: ministro Energia auspica collaborazione con India per rendere l'etanolo una commodity globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro brasiliano, la cooperazione tra i due paesi è strategica, perché l'India ha il mercato energetico in più rapida crescita al mondo e dovrebbe diventare il principale importatore globale di energia nei prossimi anni. Il paese asiatico importa l'80 per cento del petrolio che consuma e uno dei suoi esportatori è il Brasile. Il greggio è l'elemento più importante nel commercio bilaterale in entrambi i paesi. "Il Brasile ha già questo rapporto con l'India e dall'anno scorso siamo diventati esportatori di petrolio, la nostra produzione è in aumento, continuerà ad aumentare e crediamo che le importazioni dall'India nei prossimi anni cresceranno. Soprattutto perché l'India sarà il più grande importatore di energia al mondo", ha affermato Albuquerque. (Brb)