El Salvador: presidente Bukele pone il veto alla riforma sul voto all'estero

- Il presidente della Repubblica di El Salvador, Nayib Bukele, ha posto il veto al decreto legge che consentiva ai salvadoregni all'estero di votare per posta e non elettronicamente, come proposto dall'esecutivo una settimana fa. Secondo il presidente, la riforma della legge approvata dai deputati giovedì scorso, non è conforme alla sentenza della Camera costituzionale, che ha il mandato di facilitare il voto dei salvadoregni residenti all'estero. Il presidente ha anche giustificato il veto affermando che "non giova ai salvadoregni della diaspora", allo stesso tempo "ha invitato" i deputati a votare una nuova riforma, ma questa volta che contempli il voto elettronico. "Invito i deputati dell'Assemblea a emanare un altro decreto coerente con la sentenza della Camera costituzionale, a beneficio della diaspora, e la promulgherò e invierò per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale immediatamente", ha dichiarato il presidente su Twitter.(Res)