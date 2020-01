Milleproroghe: Siracusano (FI), battaglia Forza Italia per cancellare plastic e sugar tax

- La Sibeg di Catania non deve delocalizzare, così come tante altre importanti aziende "non devono pagare gli errori di un governo miope, che attacca l'impresa e coloro che tentano, con fatica e abnegazione, di portare crescita e sviluppo nel nostro paese". Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, in una nota. "Quest'oggi con una delegazione di Forza Italia composta dalla collega Stefania Prestigiacomo, dalla senatrice Urania Papatheu, dal responsabile dei giovani azzurri Marco Bestetti, dall'assessore regionale Marco Falcone e dal coordinatore regionale dei giovani azzurri Andrea Mineo, ho visitato lo stabilimento della Sibeg di Catania, che produce le bibite del marchio Coca Cola, e ho portato la solidarietà e la vicinanza del nostro movimento agli operai che rischiano il posto di lavoro", aggiunge. "Tutto questo a causa delle assurde plastic e sugar tax inserite dal governo Conte nella legge di bilancio. Forza Italia continuerà la sua battaglia, in Parlamento e nel Paese, per cancellare queste tasse dannose e recessive, utilizzando ogni provvedimento utile, a partire dal decreto Milleproroghe", conclude Siracusano.(Com)