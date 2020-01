Terzigno (Na): mercoledì al Matt il "ritorno" del Larario

- Mercoledì, alle ore 11.30, presso il Museo archeologico territoriale di Terzigno (Na) avrà luogo un evento per il rientro del "Larario" nella sua nuova collocazione in una sala dedicata. Si terrà una conferenza stampa per illustrare le attività svolte, i risultati ottenuti e le scelte per valorizzare l'archeologia di Terzigno. Sarà possibile visitare l'esposizione del Matt fino alle ore 13.00. Parteciperanno all'evento, oltre al sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, l'assessore alla Cultura, Genny Falciano e l'amministrazione comunale, anche il direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna, il direttore generale del grande Progetto Pompei, Mauro Cipolletta, il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo, rappresentanti del Mibac e delle altre istituzioni del territorio.(Ren)