Venezuela: governo censura Perù per forza speciale polizia contro migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha censurato la decisione del Perù di creare una unità di polizia dedicata "a perseguire la popolazione migrante venezuelana". L'iniziativa, segnala il ministro degli Esteri Jorge Arreaza in una nota diffusa su internet, di "una gravissima violazione dei diritti umani" oltre che di "un atto denigrante e pericoloso che contravviene alle norme internazionali in materia di rispetto e protezione della popolazioni migranti". Il governo peruviano aveva annunciato nei giorni scorsi la creazione di una nuova forza di polizia il cui obiettivo e quello di combattere fenomeni di crescente delinquenza attribuiti alla popolazione migrante, in particolare quella proveniente dal Venezuela. Caracas chiama le organizzazioni internazionale di difesa dei diritti umani a censurare le "infami dichiarazioni" delle autorità di Lima. (segue) (Brb)