Grecia: parlamento approva riforma elettorale che reintroduce premio di maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Grecia ha approvato la proposta del governo per l'abolizione del sistema elettorale proporzionale puro. Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini", secondo cui la proposta del governo, che introduce un premio di maggioranza, ha ottenuto 163 voti favorevoli (300 sono i seggi del monocamerale greco). A votare per il provvedimento, oltre ai deputati del partito governativo Nuova democrazia (Nd), anche quelli di Soluzione greca. In ogni caso, la riforma del sistema elettorale in Grecia è stata approvata oggi con una soglia di molto inferiore a quella di 200 necessaria per rendere applicabile il premio di maggioranza già dalle prossime elezioni nel 2023. Il nuovo sistema entrerà invece in vigore solo a partire dal 2027. La legge che elimina il sistema proporzionale è stata molto criticata dall'opposizione, in particolare dal partito Syriza dell'ex premier Alexis Tsipras. Tale sistema elettorale era stato infatti abolito dal governo Syriza nel 2017, cancellando il "bonus" e introducendo un sistema proporzionale semplice.(Gra)