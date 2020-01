Infrastrutture: Aspi, definito piano gestione delle emergenze su A14

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia informa, in una nota, che "si è concluso il confronto tra il concessionario Aspi e gli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel corso del quale sono state verificate le misure per garantire la sicurezza del viadotto Cerrano sull’A14. In particolare si è proceduto a verificare il piano di gestione delle emergenze connesso all’evento franoso che insiste sul viadotto. A seguito di un approfondito esame - continua la nota - l’ufficio del Mit ha fornito indicazioni volte al miglioramento del piano, prevedendo nello specifico delle soglie di intervento progressive maggiormente cautelative per la struttura. Nella stessa riunione, è stato concordato di inoltrare il piano alla autorità competenti, quali la Prefettura, la Protezione civile e i Vigili del fuoco affinché le stesse possano suggerire in tempi brevi eventuali osservazioni. Successivamente alla condivisione del piano - conclude Autostrade per l'Italia - il concessionario potrà avanzare istanza di rimozione dei provvedimenti cautelari consentendo, in caso di accoglimento, il ripristino del transito ai mezzi pesanti". (Com)