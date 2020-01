Brexit: Johnson firma l'accordo, "è la fine di troppi anni di divisioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per la Brexit ora ha la firma del premier del Regno Unito Boris Johnson. Il titolare dell'esecutivo britannico ha parlato di "un momento fantastico" auspicando la fine di "troppi anni di divisioni". La firma a Londra è avvenuta dopo che questa mattina anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e quello della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, hanno siglato l'intesa per il ritiro del Regno Unito dalla Comunità europea. Ieri, giovedì 23 gennaio, la regina Elisabetta II ha dato il suo assenso formale alla Brexit. Da parte sua, il presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha detto che l'Ue lavorerà per la tutela degli interessi dei cittadini europei dopo che la stessa Commissione ha approvato il testo dell'accordo sull'uscita del Regno Unito. "Non è una bella giornata", ha commentato Tajani. Ora la palla passa al voto in plenaria il prossimo 29 gennaio e, poi, al Consiglio dell'Unione europea, a livello di Comitato dei rappresentanti permanenti, per l'approvazione definitiva.(Res)