Roma: ok giunta a contratto servizio Zetema da 128,3 milioni, a breve in Aula affidamento attività sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha approvato il 10 gennaio scorso il contratto di servizio da stipulare con Zètema progetto cultura con i relativi importi per il 2020-2022. Nel triennio in tutto verranno stanziati oltre 128,3 milioni di euro in favore di Zetema suddivisi in tre tranche di circa 42,8 milioni per ciascun anno. Il grosso dei fondi che l'amministrazione comunale mette a disposizione è in capo alla Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali per una cifra che ammonta a 105,3 milioni per i tre anni; segue il dipartimento Turismo che tra il 2020 e il 2022 con circa 8,6 milioni di euro; poi il Gabinetto della sindaca con 6 milioni nel triennio e il dipartimento attività culturali con poco più di 5 milioni di euro. Sono 2,7 i milioni del dipartimento Sport e politiche giovanili, 440 mila euro i fondi in capo al dipartimento servizi Educativi e scolastici e poco più di 200 mila euro quelli del dipartimento Servizi delegati. Per quanto riguarda le attività afferenti al dipartimento Sport, in Aula Giulio Cesare è all'ordine del giorno - e sarà discussa nelle prossime sedute dell'Assemblea capitolina - una modifica allo statuto che prevede l'affidamento a Zetema della "gestione di grandi impianti sportivi per la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi e culturali anche all'interno degli stessi" e aggiunge quindi tra le attività che Zetema può organizzare anche quelle a carattere sportivo. (Rer)