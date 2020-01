Regionali: Gelmini (FI), Calabria ed Emilia-Romagna pronte a voltare pagina

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma in una nota che "con le elezioni regionali in Calabria ed Emilia-Romagna abbiamo la possibilità di dare il benservito al governo Conte e restituire al Paese un futuro degno di questo nome. L'Emilia-Romagna, dopo anni e anni di sinistra è ormai una Regione contendibile: fino a poco tempo fa sarebbe stata una partita persa e invece ora il centrodestra, con Lucia Borgonzoni, può farcela. Poi c'è la Calabria che, con la nostra Jole Santelli - continua la parlamentare - ha la possibilità di voltare pagina e diventare simbolo del riscatto del Mezzogiorno, spesso dimenticato da questo esecutivo. In bocca al lupo a queste due donne di valore, pronte a guidare due importanti Regioni. Il voto di domenica 26 gennaio rappresenta un'opportunità anche a livello nazionale: con una vittoria del centrodestra, tenere in piedi un governo basato su un'alleanza Pd-M5s-Iv-Leu, bocciata dalla maggioranza degli italiani, sarebbe una sconfitta per la democrazia. Noi non faremo sconti - conclude Gelmini - la nostra priorità è mandare a casa Conte, Di Maio, Renzi e compagni il prima possibile".(Com)