Lavoro: Marattin (Iv), grazie a "terribile" Jobs act sono state attribuite tutele ai riders

- Il vicecapogruppo di Italia viva alla Camera, Luigi Marattin, afferma su Twitter: "Tutti a festeggiare la sentenza della Cassazione sui riders. In pochi ad accorgersi (anche se basta leggere) che sancisce in via definitiva che è stato il 'terribile' Jobs act ad attribuir loro le tutele. Vediamo se basta a ristabilire la verità dei fatti, al di là delle leggende". (Rin)