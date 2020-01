Disabilità: Mammì, fondi dicembre Regione Lazio insufficienti, duole leggere dichiarazioni Troncarelli

- "I fondi che" la Regione Lazio ha "destinato a dicembre per Roma, per il contributo per le persone con disabilità gravissima sono insufficienti". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore alle Politiche sociali, Veronica Mammì, che sottolinea "è una battaglia fondamentale, per le 2900 persone che aspettano il contributo e per l'intera comunità". Mammì, infine, rispetto a quanto affermato oggi in una nota dalla sua omologa in Regione Lazio, Alessandra Troncarelli, sottolinea che "oggi duole solamente leggere dichiarazioni piuttosto imbarazzanti dell'assessore regionale al Welfare" e conclude: "Vi aggiorneremo presto su quanto effettivamente trasmesso dalla Regione Lazio". (Rer)