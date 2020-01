Regionali: Meloni, Fd'I colora di tricolore palazzo regione Emilia-Romagna

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma in una nota che Fd'I ha "illuminato il palazzo della regione Emilia-Romagna con i colori del nostro tricolore, della nostra bandiera nazionale. Il voto di domenica è importantissimo per questa terra, ma è un voto dal quale dipendono anche i destini della nazione. Secondo Fratelli d'Italia, l'Emilia-Romagna può avere molto di più: è una Regione locomotiva nonostante il Partito democratico, che in questi decenni si è limitato a gestire il potere. Speriamo - conclude la parlamentare - che i cittadini dell'Emilia-Romagna vogliano aiutarci a dare un governo migliore a questa Regione, a dare un governo migliore all'Italia".(Com)