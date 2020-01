Iraq: tre attivisti francesi e un iracheno scomparsi da lunedì

- Quattro attivisti dell’organizzazione non governativa Sos Cristiani d’Oriente, tre francesi e un iracheno, sono scomparsi da lunedì 20 gennaio. Lo ha fatto sapere la stessa associazione umanitaria, secondo cui i quattro sono stati visti per l’ultima volta a Baghdad nella zona dell’ambasciata di Francia. “Finora non è stata presentata alcuna richiesta di riscatto”, ha aggiunto il direttore generale dell’Ong, Benjamin Blanchard. In parallelo con le proteste antigovernative che hanno scosso il paese a partire dallo scorso ottobre, negli ultimi mesi si sono registrati in Iraq numerosi episodi di violenza e intimidazione nei confronti di attivisti per i diritti umani, con diversi militanti uccisi o feriti in attacchi avvenuti soprattutto nella capitale e nelle province meridionali. (Irb)