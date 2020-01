Fisco: Crippa (M5s), tagliate le tasse e smentito Salvini, ora aumentare tutele per le partite Iva

- Il capogruppo alla Camera del Movimento cinque stelle Davide Crippa osserva in una nota che "con il taglio delle tasse in busta paga approvato nel Consiglio dei ministri di ieri abbiamo smentito tutte le menzogne che Salvini ha raccontato per mesi agli italiani. Non potendo negare la realtà dei fatti è costretto a mistificare una misura che rappresenta un sostegno concreto per milioni di famiglie. Lo vada a dire a quei lavoratori che arriveranno a prendere anche 600 euro in soli sei mesi nel 2020, da luglio a dicembre, che si tratta di una misura di poco conto. Forse lo sono per lui - aggiunge il parlamentare - che vive fuori dalla realtà, ma per gli italiani centinaia di euro di minori tasse sono un grande risultato. Lo dica anche ai Vigili del fuoco, ai quali abbiamo aumentato lo stipendio, o alle Forze dell'ordine a cui abbiamo pagato gli arretrati e aumentato i soldi per il riordino delle carriere. Tutte cose che lui in 15 mesi non è riuscito a fare, riempiendosi la bocca solo di chiacchiere e false promesse. Lo dica ai sindaci dei piccoli comuni, ai quali abbiamo aumentato l'indennità, o a quelli di tutta Italia, per i quali abbiamo stanziato 2,5 miliardi in cinque anni per aprire cantieri su tutto il territorio. Oppure a tutti coloro che da settembre non pagheranno più il superticket, a quei genitori che riceveranno i soldi per pagare tutta la retta dell'asilo per il proprio figlio. Le bugie di Salvini - continua Crippa - si scontrano inevitabilmente contro una realtà dei fatti che milioni di italiani potranno toccare con mano. Infine, il nostro impegno prosegue anche per le partite Iva. Dopo la conferma per quest'anno del regime forfettario al 15 per cento per chi fattura fino a 65.000 euro, stiamo lavorando per aumentare le tutele di tutti i professionisti e gli autonomi". (Com)