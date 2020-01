Milano: calano le multe, Comune punta ora su sanzioni per sosta selvaggia e semafori rossi

- Nel 2019 sono diminuiti i verbali per infrazioni del Codice della strada elevati dalla Polizia locale di Milano: sono passati dai 3.526.986 del 2018 a 3.126.739 dello scorso anno. Aumentata invece la percentuale delle multe pagate, passata dal 45,87 per cento del 2018, al 46,36 del 2019, quando il Comune, fino a novembre (il dato di dicembre non è ancora disponibile) ha incassato le sanzioni di 1.449.672 multe. Il bilancio di previsione 2019 prevedeva entrate da multe per 290 milioni, diventati 259 nell'assestato, mentre per il 2020 Palazzo Marino prevede di incassarne 285. "Abbiamo avuto una diminuzione del numero complessivo delle multe, anche a causa degli autovelox che sono andati a regime e altri che devono essere implementati", ha spiegato il vice sindaco Anna Scavuzzo, annunciando per l'anno appena iniziato una stretta sui divieti di sosta e sul passaggio con il semaforo rosso, attraverso un rafforzamento della tecnologia a disposizione dei vigili. (segue) (Rem)