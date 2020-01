Milano: calano le multe, Comune punta ora su sanzioni per sosta selvaggia e semafori rossi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo meno accertamenti, ma non meno violazioni. Tant'è vero che il numero di multe che i nostri agenti fanno a piedi è comunque molto alto: siamo sopra i mille accertamenti al giorno. Vogliamo lavorare quindi migliorando la tecnologia, cioè i device a disposizione dei vigili, rafforzando così non solo la loro attività, ma anche la loro rapidità", ha proseguito Scavuzzo. "L'obiettivo - ha chiarito - è avere in circolazione in ogni municipio una 'egle eye' istallata sul tetto dell'auto della polizia locale, per controllare le soste. Adesso ce n'è una in funzione, ma solo per la verifica delle assicurazioni". È importante agire anche sulla formazione continua degli agenti, insegnando loro, ad esempio, a utilizzare correttamente tablet e palmari, che possono aiutarli nell'attività sanzionatoria. Nel mirino di Palazzo Marino c'è innanzitutto il divieto di sosta. "Le numerosissime segnalazioni che ci arrivano - ha detto Scavuzzo - ci fanno sapere che su questo c'è bisogno di dare un segnale importante. Sicuramente c'è una sosta selvaggia, che ha provocato fatiche significative in alcuni quartieri, come Isola e Navigli". Stretta poi sui comportamenti pericolosi alla guida, passaggi con il rosso in primis. (segue) (Rem)