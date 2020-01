Milano: calano le multe, Comune punta ora su sanzioni per sosta selvaggia e semafori rossi (3)

- "Si andrà a regime anche sulle telecamere sui semafori, là dove c'è un'incidentalità importante. Anche se il dato di morti per incidentalità stradale è positivo (sono passati da 47 nel 2018 a 33 nel 2019), abbiamo bisogno di lavorare ancora, perché i numeri restano comunque troppo alti. Quindi bisogna far sì che si possa girare in città con meno gente che parla al telefono, che passa con il rosso e che non rispetta i limiti di velocità", ha detto il vicesindaco, annunciando per il 2020 anche "un'attenzione su foto-trappole e affini". Buoni risultati arrivano dall'attività delle guardie ecologiche volontarie (Gev), che nel 2019 hanno triplicato il numero di sanzioni elevate. "Il loro lavoro - ha osservato in conclusione Scavuzzo - comincia a dare i suoi frutti". (Rem)