Difesa: Rizzo (M5s), auguri a nuovi incursori Marina militare

- Il deputato del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Difesa di Montecitorio Gianluca Rizzo afferma in una nota: "oggi presso il Comando subacquei e incursori (Comsubin) della Marina militare a La Spezia, si è svolta la cerimonia di conferimento dei brevetti da incursore agli allievi del corso ordinario 2019, alla presenza del capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. Abbiamo recentemente, come commissione Difesa, fatto visita al Combusin e a tutti noi ha fatto impressione la professionalità, la metodologia di formazione e la preparazione degli incursori a cui sono affidati compiti operativi in scenari internazionali delicati e sensibili. I nuovi incursori - prosegue il parlamentare - entrano a far parte di questo reparto di élite dopo aver frequentato un corso formativo riservato a Volontari in ferma prefissata (Vfp1) della durata di un anno. Si tratta di un corso particolarmente selettivo e complesso caratterizzato da quattro fasi distinte, durante le quali gli allievi ricevono l’adeguata preparazione fisica e professionale di base necessarie a condurre operazioni subacquee, anfibie e terrestri. E' motivo di orgoglio pensare che nonostante una selezione così dura ci sono giovani talmente motivati da voler affrontare la sfida di questo affascinante, ma complesso percorso. Anche per questa ragione - conclude Rizzo - agli undici nuovi incursori vanno i più fervidi auguri di buon lavoro a servizio della sicurezza della Repubblica, della pace e nella lotta al terrorismo". (Com)