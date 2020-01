Campidoglio: Fd'I, M5s senza numero legale mentre la Capitale è in emergenza

- "L'assemblea capitolina di oggi ha visto la caduta del numero legale con la maggioranza costretta a chiudere e rinviare la seduta a lunedì in seconda convocazione, con aggravio di costi a carico dei cittadini. Un evidente conferma dello stato di crisi e della mancanza di guida politica nella città. Capitale in emergenza su diversi fronti, tra cui i rifiuti, ma in Campidoglio nessuna delibera approvata e una situazione di crisi ormai irrecuperabile di cui sono consapevoli tutti i romani, tranne la Raggi". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, e Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. (Com)