Regione Lazio: Ghera (Fd'I), via libera aula a mio odg per sospensione procedure sfratto

- "Approvato dall'aula della Pisana un mio ordine del giorno per una sinergia tra Regione Lazio e Governo nazionale finalizzata alla sospensione delle procedure di sfratto". E' quanto scrive in un comunicato il consigliere regionale Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. Un provvedimento "ineludibile per la nostra regione, che dal 2006 registra il costante incremento degli sfratti in tutte le province, il maggior numero a Roma. Un primo passo per arginare le gravi conseguenze sociali dell'emergenza abitativa "strutturale storica, oggi aggravata da nuove povertà, crisi del ceto medio, disoccupazione. Il blocco dei provvedimenti - scrive il consigliere - è necessario anche per trovare a livello istituzionale una risoluzione agli sfratti nei piani di zona, che colpiscono famiglie che hanno acquistato o affittato appartamenti di edilizia economica e popolare e poi con il fallimento dei costruttori si vedono togliere la casa dal tribunale per la vendita all'asta".(Com)