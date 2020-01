Fisco: Conte, taglio tasse e più soldi in busta paga per 16 milioni di lavoratori

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene su quanto deciso ieri dal governo in materia di riduzione del cuneo fiscale e su Twitter afferma: "Taglio delle tasse e più soldi in busta paga per sedici milioni di lavoratori italiani. Questi sono i fatti". (Rin)