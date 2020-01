Regionali: Boccia ad elettori di centrodestra, in Emilia-Romagna fate voto disgiunto

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, incontrando in piazza i militanti del Partito democratico a San Pietro in Casale (Bologna), ha affermato in vista delle regionali di dopodomani che "l'Emilia-Romagna per la sua storia, per la sua gente, per quello che rappresenta per l'Italia intera domenica avrà una reazione civica verso chi sta inquinando il Paese con sentimenti di rabbia, di odio e intolleranza verso il prossimo. L'Emilia-Romagna è la locomotiva del Paese, non possiamo lasciarla in mano a chi pensa che la politica sia odio e rabbia. Questa terra straordinaria - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - merita sviluppo e persone in grado di amarla e difenderla come Bonaccini, non politici assenti come la Borgonzoni o presenti solo in campagna elettorale come Salvini che vi ha preso in ostaggio. Uno che va in giro citofonando alle persone accusandole e denigrandole, che parla di dazi e fili spinati, che distruggere l'Europa cosa c'entra con voi? Anche con chi non vota a sinistra. Chi non vota a sinistra dovrebbe difendersi da Salvini, votando Bonaccini. In Emilia-Romagna è previsto il voto disgiunto, faccio appello anche agli elettori di centrodestra - ha concluso Boccia - che si vergognano di tutto quello che stanno vedendo attraverso Salvini e la Borgonzoni: salvate la vostra terra, votate Bonaccini perché gli emiliano-romagnoli hanno bisogno di chi rispetta questa terra, di chi ama questa storia straordinaria, che ha radici sociali che tengono viva e forte l'Italia intera". (Rin)