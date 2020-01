Cinema: in piazza del Campidoglio le riprese per la nuova stagione di Suburra

- Piazza del Campidoglio si trasforma in un set cinematografico. Nel tardo pomeriggio di oggi sono iniziate, e sono tuttora in corso, le riprese per la nuova stagione della serie "Suburra" distribuita da Netflix. Diversi i curiosi che nel più assoluto silenzio stanno assistendo alle riprese, mentre gli agenti della Polizia locale effettuano servizio d'ordine e invitano i passanti a non attraversare il campo visivo delle telecamere. I gruppi di turisti passano quindi sotto ai colonnati, aggirando la piazza. Sul posto è presente la crew del film e alcuni degli attori, impegnati nel recitare una scena con dialoghi, e un gran numero di comparse. (Rer)