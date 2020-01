Fisco: Squeri (FI), intervento su cuneo è del tutto insufficiente a dare una svolta

- Il deputato di Forza Italia Luca Squeri ha affermato, a Skytg24, che "tutto ciò che porta qualche soldo in più nelle tasche dei cittadini è benvenuto, tuttavia l'intervento sul cuneo fiscale non può che essere giudicato come assolutamente insufficiente a dare una svolta. Dal punto di vista elettorale, vedremo se questo bonus, arrivato non a caso a due giorni dal voto, porterà bene o male alla maggioranza che lo ha voluto. La sinistra - ha spiegato il parlamentare - continua a discutere su come redistribuire una ricchezza che non c'è, anziché capire come produrla. Non a caso le imprese sono escluse da ogni intervento del governo se non per essere prese di mira con aumenti di tasse e tintinnii di manette". (Rin)